Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı

İlçede 300 aileye dağıtılacak şekilde Ramazan kumanya paketlerinin hazırlıkların başladığını belirten Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Hüseyin Teke,"Başta köyümüzde ve ilçemiz olan Kahta’da ki; ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Ramazan kumanya paketlerini hazırlamaya başladık. Yardımsever hemşerilerimizin katkılarıyla 300 aileye yardımlarımız ulaştırmayı hedefliyoruz. Allah Ramazan ayını hakkıyla yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Tüm yardımsever kardeşlerimizden de Allah razı olsun"dedi.