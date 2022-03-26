İlçede 300 aileye dağıtılacak şekilde Ramazan kumanya paketlerinin hazırlıkların başladığını belirten Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Hüseyin Teke,"Başta köyümüzde ve ilçemiz olan Kahta’da ki; ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Ramazan kumanya paketlerini hazırlamaya başladık. Yardımsever hemşerilerimizin katkılarıyla 300 aileye yardımlarımız ulaştırmayı hedefliyoruz. Allah Ramazan ayını hakkıyla yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. Tüm yardımsever kardeşlerimizden de Allah razı olsun"dedi.Kaynak: PHA
Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde merkezi İstanbul’da bulunan Adalı (Hiniç) Derneği, Ramazan ayı dolaysıyla kumanya hazırlığına başlanırken muhtaç 300 aileye gıda yardımında bulunacağı söylendi.
26 Mart 2022 Cumartesi 16:21
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