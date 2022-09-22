Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Temiz Su Kullanımı' konferansı düzenlendi

Çevre konusunda önemli projelere imza atan Adıyaman Belediyesi, daha önce 50'yi aşkın okulda düzenlediği 'Çevre Yönetimi' konferanslarının sonuncusunu bu kez Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdi.

Suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekilen 'Temiz Su Kullanımı' konferansı Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Akyazı, 2. Müdür Oya Öksüzoğlu, İdare Memuru Zeynal Akdulum, Adıyaman Belediyesinde görevli uzman Mehmet Emin Yağımlı, Öğretmen Habip Toprakçı, Psikolog Deniz Akın, personel ve hükümlüler katıldı.

Verdiği seminere, "Toplumun eğitilmesiyle su kaynakları kirletilmeyerek dünyanın ömrü uzatılabilir ve temiz su kaynaklarının yok olmasının önüne geçilebilir" diyerek başlayan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Eğitim Birimi uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı görsel sunu eşliğinde şunları dile getirdi: "Günümüzde suyun bilinçsiz tüketimi nedeniyle temiz su kaynakları giderek azalmakta ve kaybolmaktadır. Bu nedenle de öncelikle günlük hayatta bilinçli su tüketimine önem verilmeli, su tasarrufu sağlanmalıdır. Kuraklık tehlikesinin her geçen yıl giderek artması, yağışların barajlardaki doluluk oranını da olumsuz yönde etkilemesine neden olmakta ve nehirler gibi temiz su kaynakları da kuruyarak yok olmaktadır. Toplumda ortak bilincin yaratılmasıyla su kaynaklarını temiz ve tasarruflu bir şekilde kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilirsiniz."

Programda sonunda konuşma yapan Kurum Müdürü Recep Akyazı ise daha yaşanabilir bir dünya için hayati önem taşıyan suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Sadece yaşam için gerekli bir nesne değil aslında yaşamın kendisidir. Canlılar için temiz suyun önemi pek çok alanda kendini göstermektedir. Örneğin, az su tüketen insanların beyin fonksiyonları daha yavaş çalışabilmektedir. Az su tüketimi, konsantrasyon sorunlarına yol açmaktadır. Su olmadığında hiç bir insan, bitki ve hayvan yaşamına devam edemez. En küçük canlıdan, bir organizmadan, en büyük canlıya kadar olan her türlü varlığın yaşamda kalabilmesinin tek nedeni sudur. Su, tüm varlıkları hayatta tutar. Yaşamımızın devam etmesini istiyorsak, sularımızı kullanırken tasarruf etmeli, suyu boş yere israf etmemeliyiz. Su dünyamızın ve tüm canlıların geleceğidir. Suyu israf etmeye devam edersek, yakın zamanda, çok değil önümüzdeki yıllarda susuz kalırız ve kuraklık yaşarız. Bunun sonucunda yaşama devam edemeyiz" şeklinde konuştu.

Programın bir kez daha söz alan konuşmacı Mehmet Emin Yağımlı, yopğun programından dolayı aralarında olamayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın selamını personel ve mahkûmlara ileterek, Adıyaman Belediyesi tarafından katılımcılar için hazırlanan hediye paketlerini davetlilere takdim etti.

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Akyazı ise semineri gerçekleştiren Adıyaman Belediyesinde görevli uzman Mehmet Emin Yağımlı'ya teşekkür ederek çini süslemeli porselen tabak hediye etti.