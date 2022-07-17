Açık alanlarda zaman geçirmek ruh ve beden sağlığını iyileştiriyor

Bir Araştırma Bankası'nın konuya dair yaptığı araştırmada, açık alanlarda geçirilen zamanın zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine ulaşıldı.

Görkem Helvacıoğlu kolay ise insanların açık alandaki konforu yakalayabilmeleri için belirli noktalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu yıl geç gelen yaz aylarını fırsat bilenler kendini doğaya bırakırken, tatil yapmaya fırsatı olmayanların alternatifi ise evlerinin bahçe, teras ve balkon gibi açık alanlarını kullanıma açmak oldu. Araştırma Bankası'nın yaptığı araştırmada açık alanların insan psikolojisindeki olumlu etkisinin altı çizildi. Görkem Helvacıoğlu açık alan konforu için hijyenden görüntüye birçok koşulun karşılanması gerektiğini belirtti. Helvacıoğlu,"Temizlenebilir yüzeyi sayesinde bakteri oluşumunu önleyerek hijyenik zeminler yaratan karolarımız, mekân fark etmeksizin maksimum güvenliğe sahip yaşam alanları oluşturuyor. Hem iç hem de dış yüzeylerde kullanılabilen ürünlerimiz, tasarım bütünlüğü de sunuyor” ifadelerini kulandı.