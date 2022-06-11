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40 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine 1982 yılında Kömür ve Alagöz aileleri arasında başlayan husumet 40 yıl aradan sonra barışla sonuçlandı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:53
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40 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Kahta ilçesine bağlı Hamzalar Köyünde Kömür ailesi ile Eskitaş Köyünde Alagöz aileleri arasında yıllardır süregelen husumet, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın araya girmesi ve her iki ailenin büyüklerinin barıştan yana olumlu irade göstermesiyle sulha sonuçlandı.
Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kâhta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Müftüsü Mehmet Taşçı önce Hamzalar Köyüne giderek Kömür ailesi mensupları ile görüştü. Heyet Kömür ailesinin büyükleri olan Ramazan, Hüseyin ve Hasan Kömür’ü alarak Eskitaş Köyünde Alagöz ailesini ziyaret etti. Burada Alagöz aile büyüklerinden Halil Alagöz ve Mevlüt Alagöz’le görüşen heyet, iki ailenin büyüklerini bir araya getirerek barışı sağladı.
Yapılan görüşmeler sonucunda her iki ailenin bireyleri el sıkarak 40 yıllık husumeti sonlandırdı.
Kur'an-ı Kerimin okunduğu ve duaların yapıldığı barış töreninde İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Kur’an ve hadislerle İslam dininin kardeşler arasındaki arabuluculuğu teşvik edilmesinin önemine değindi.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası barışan her iki aileden yüzlerce kişinin katılımıyla barış yemeği düzenlendi.
Barış yemeğinden önce birbirlerine sarılan taraflar, aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını ifade etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kendilerini kırmayarak barışan iki aile üyelerine teşekkür ederek, bölgede huzurun ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.
Kömür ve Alagöz aileleri arasındaki 40 yıllık husumetin barışla sonuçlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek barışa vesile olanlara teşekkür eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Barışmak yüce dinimizin emri ve toplumsal anlamda da güzel bir geleneğimizdir. İnşallah bu görüntü tüm milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Allah bu barışa katkı sunanlardan razı olsun. Barıştan yana tavır koyan her iki ailemize de teşekkür ediyorum. Yüce Allah’tan müminlerin aralarında her daim sevgi, saygı kardeşlik tohumlarının yeşerip filizlenmesini diliyorum. Barışan iki aileye de bizleri kırmayıp bir araya geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Alagöz ve Kömür ailelerinin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar ise birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi:
"Öncelikle bu barışın sağlanmasına ön ayak olan ve barıştan yana olumlu irade koyan Kömür ve Alagöz ailelerinin kıymetli büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür 40 yıl sonra mübarek, hayırlı ve huzurlu bir gün olan Cuma gününde hepimiz burada toplandık ve bu güzel güne şahitlik ediyoruz. Yüce Kitabımız Kur'anı Kerimde ‘Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin’ denilmektedir. Bizleri birleştiren din bağıdır. Aynı Allah’a, aynı Peygambere inanıyoruz. Hiç birimizin çocuklarımıza acı ve korku bırakmaya hakkı yoktur. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bu barışa vesile ve önayak olmuş, bu barışı ilmek ilmek oluşturmak için gayret etmiş herkese çok teşekkür ediyor, gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için iki ailenin ileri gelenlerini de canı gönülden tebrik ediyorum"
Barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren her iki ailenin fertleri de barışın sağlanmasına katkıda bulunan Vali Mahmut Çuhadar’a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından Kömür ve Alagöz ailesi büyüklerinin birbirlerini kucaklamasıyla sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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