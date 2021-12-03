3 Aralık Dünya Engelliler Günün’de doğan bedensel engelli küçük Ali’ye doğum günü sürprizi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile evlerinde ziyaret ettiği 12 yaşındaki hidrosefali ve bedensel engelli Ali Işık'a doğum günü sürprizi yaparak sevindirdi.

Başkan Kılınç, Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Işık ailesinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde dünyaya gözlerini açan en küçük oğlu 12 yaşındaki hidrosefali ve bedensel engelli Ali Işık'ı bu anlamlı günde evlerinde ziyaret etti.

Bir süre küçük Ali ile sohbet eden Başkan Kılınç, doğum günü pastası ve akülü sandalye hediye ederek çifte sevinç yaşattı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür eden Ali ve ailesi çok mutlu olduklarını ifade ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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