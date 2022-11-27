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25 Kasım’da 'Kadına Şiddete Dur De'diler

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları etkinlikleri faaliyetleri değerlendirdi.

27 Kasım 2022 Pazar 12:29
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25 Kasım’da 'Kadına Şiddete Dur De'diler

Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan İl Müdürü Fehmi Çelik,"Bakanlığımızın himayesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çeşitli alanlarda sürdürüyoruz. Bu bazen kamuya açık bir alanda olabilirken bazen bir öğrenci yurdunda bazen de tarihi turistik bir mekanda olabiliyor. Tek amacımız vatandaşlarımızın kadına yönelik şiddete karşı farkındalıklarının arttırılmasını sağlamaktır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle, pankart açma faaliyetlerimizle, el broşürlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırarak şiddetin insanlık sucu olduğunu her zaman toplumumuza bildiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla şiddeti sıfırlayacağımıza inancımız tamdır. 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ayrı bir öneme sahip. Bugünün önemine dikkat çekerek toplumumuzda kadınlara yönelik yaklaşımların hassasiyetle gösterilmesi ve sürdürülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Güçlü bir aile yapısının güçlü bir toplum yapısını oluşturacağını vatandaşlarımıza aktararak ülkemizin güçlü geleceği için durmadan çalışıyoruz. Bu sebepledir ki bugün; hazırladığımız 25 Kasım farkındalık videomuzun Adıyaman Park AVM’de dijital panolardan yayınlanmasını sağladık.  İl Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde Çok Amaçlı Toplum Merkezimizden yararlanan kursiyerlerimize “Kadına Değer” konferansımızı düzenledik. Yine aynı şekilde Adıyaman Park AVM’de açtığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık standımızla, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ile iş birliği içerisinde farkındalık çalışmalarımızı gerçekleştirdik. AVM’de bulunan mağazalarda çalışan kadınlara ve vatandaşlarımıza karanfil takdim edip el broşürlerimizi dağıtarak bilinçlendirme faaliyetlerimize katıldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde voleybol turnuvası gerçekleştirerek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününe dikkat çektik. Sayın Bakanımızın riyasetinde tüm ülke genelinde, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde tüm kamu kurumlarımız ile iş birliği içerisinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemizi sürdürüyor ve sürdürmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bakanlığımızın mottosuyla “Kadına Şiddete Dur De”meye Davet Ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." Dedi.

Kaynak: PHA
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