Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, CHP’li Nuşirevan Elçi’nin, PKK’nın yayın organında verdiği röportaj sırasında genel merkezdeki Türk Bayraklarının kaldırmasına sert tepki gösterdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin, PKK’nın yayın organı Rudaw TV’de verdiği röportaj esnasında, CHP genel merkezindeki Türk Bayraklarını kaldırmasına ve hem yerel yönetimler hem de özerklik açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elçi’nin Türk Bayrağını yok sayan tutumu ve özerklik söylemlerine bir tepki de Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi.

Elçi’nin PKK’nın yayın organında röportaj vermesini “kendini bilmezlik” olarak değerlendiren Yardımcıoğlu, röportaj esnasında Türk bayraklarının kaldırılmasını da “Türk ve Türkiye düşmanlığının alameti” olarak yorumladı.

Elçi’nin davranışının Türkiye Yüzyılı’nın skandalı olduğunu ifade eden Yardımcıoğlu, “Bayrağımıza, mukaddesatımıza hürmet etmeyene hürmet etmeyiz. Şanlı al bayrağımız uğrunda, canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi yok sayanları yok sayacağız. Bu millet bunun bedelini sandıkta ödetecektir size” diye konuştu.