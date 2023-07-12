İdeal ağız bakımının asıl unsurlarından birinin diş fırçalamak olduğunu belirten uzmanlar, diş fırçalamanın yanlış yapılması durumunda diş eti iltihabı ve diş eti çekilmesi gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Doğru diş fırçalama; diş etinden dişe doğru yapılması gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, ideal diş fırçalama ve diş temizliğinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

İdeal ağız bakımının asıl unsurlarından birinin diş fırçalamak olduğunu belirten Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Diş fırçalama, aslında hepimizin bildiğini sandığımız bir şey. Ancak gerçek ve doğru tekniği ile ve doğru zamanlamayla yapılmadığında çok etkili bir fırçalama sağlamamış oluyoruz. Bu da diş etinin iltihaplanması akabinde diş eti çekilmelerine ve kemik çekilmelerine sebep olabiliyor.” dedi.

Doğru diş fırçalamanın mutlaka diş etinden dişe doğru yapılması gerektiğine dikkat çeken Bahar, dişlerin ne kadar fırçlanırksa fırçalansın hiçbir zaman fırçalamanın yeterli olmayacağını belirterek, bunun sebebini de fırçanın diş aralarındaki gıda birikintilerini uzaklaştıramaması olarak açıkladı.

Diş aralarındaki birikintileri temizleyebilmek için arayüz fırçaları ve diş ipi olduğunu belirten Bahar şunları kaydetti:

“Eğer dişlerin arasında mesafe varsa bunları arayüz fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Ancak dişleriniz daha sıkışıksa o zaman diş ipi kullanabilirsiniz. Diş ipini iki parmağınızın ortasına dolayarak diğer iki parmağınızla destek olmalısınız. Diş etini tahriş etmemeye çalışarak C şeklinde dişe yaslayıp çıkarmalısınız. Belirttiğim şekilde diş fırçalama ile arayüz fırçası veya diş ipi kullanarak doğru bir ağız bakımı yapmış olursunuz. Bunların yanında dil kazıyıcılar veya ağız duşunu da kullanarak optimum bir hijyen sağlamış olursunuz. Böylece uzun süreli kendi dişlerinizi ağzınızda tutabilirsiniz.”