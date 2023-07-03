Alınan bilgiye göre yangın, Erdemoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

OSB'nin yan tarafında bulunan otluk, buğday ve ağaçlık alan kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından yakıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye, polis ve vatandaşlar müdahale etti. Depremzede vatandaşların kullanılması için gönderilen konteynerlere doğru ilerleyen yangına polisler yangın söndürme tüpüyle yangını söndürmeye çalışırken bazı vatandaşlar battaniye ile yangını söndürmeye çalıştı.

Yangının motosikletli bir kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Meydana gelen olayda yaklaşık 100 dönüm arazinin yandığı belirtildi.



Kaynak : PHA