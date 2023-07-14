Türkiye'nin yüzyıllardır iç ve dış mihraklarca yönlendirilen sayısız tehdit, kirli oyun, tuzak ve saldırı teşebbüsleri ile karşı karşıya kaldığını belirten Adıyaman valisi Dr. Osman Varol,"Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya bir kez daha haykırıldığı 15 Temmuz destanının yedinci yıldönümünü idrak ediyoruz. Öncelikle istiklal ve istikbali için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere aslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihî kıyama katılan her bir vatandaşımıza, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemiz ve aziz milletimiz, yüzyıllardır iç ve dış mihraklarca yönlendirilen sayısız tehdit, kirli oyun, tuzak ve saldırı teşebbüsleri ile karşı karşıya kalmıştır.

15 Temmuz ihanet girişimi, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. Bu kalkışma, ihanet ve darbe girişimi karşısında "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır.

15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak canımız pahasına mücadele edip istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız.

Bu duygularla; 15 Temmuz gecesinde yaşanılan ihanet girişimine karşı göğsünü siper edip 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."dedi.



Kaynak : PHA