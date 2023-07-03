Adıyaman Valisi olarak atanan Osman Varol, Perre Haber Ajansı'nı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Vali Varol, Medya ve Basın Sitesini ziyaret ederek Perre Haber Ajansı (PHA) Genel Yayın Yönetmeni Mahir Alan ile bir süre sohbet etti.

Vali Varol, deprem sonrası yaşanan yıkımla birlikte insanların psikolojik olaraktan büyük tramvaylar yaşadığının altını çizerek, kentin kalkınması için hayatın normale dönmesi ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Alan ise ziyaretinden ötürü Vali Varol'a teşekkür etti.

Kaynak : PHA