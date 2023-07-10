İl Özel İdaresine gelişinde Vali Dr. Osman Varol’u Genel Sekreter Sami Işık, Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Varol, İl Özel İdaresinin yaşadığımız deprem sonrası kırsal alanda yürüttüğü çalışmalar, kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri, yürütülen projeler, araç ve personel durumu hakkında Genel Sekreter Sami Işık’tan bilgiler aldı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini kaydeden Vali Dr. Osman Varol, “Çalışma alanımızın büyük bir kısmını İl Özel İdaresi alıyor. Özel idarenin ortaya koyacağı performans, şehrimizin kırsal bölgelerinin kalkınmasına ve gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün Özel İdaremizi ziyaret ederek, Genel Sekreterimizden aldığımız brifing ile kurumun kırsala yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Bundan sonra da hep birlikte köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli hizmetleri sunmanın ve yapılacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin sağladığı imkanlarla 2023 yılında da aynı gayret ve duyarlılıkla halkımıza en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Kaynak : PHA