İl Genel Meclisine gelişinde Vali Dr. Osman Varol’u İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri karşıladı.

İl Genel Meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak tanışan Vali Osman Varol, “İl Genel Meclis Üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesi Adıyaman’a kırsal kesime en güzel hizmetleri sunacaklarının altını çizdi.

Bir haftalık Valilik görevi süresince depremin etkilediği Adıyaman’da il merkezi başta olmak üzere Gölbaşı ve Besni ilçelerinde konteyner kentlere yerleştirilen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinlediğini belirten Vali Dr. Osman Varol “İl Genel Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle Adıyamanlı hemşerilerim başta olmak üzere bölgede hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allahtan rahmet, kalanlara sabırlar diliyorum. Depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş’ta arama kurtarma safhasından itibaren ve sonrasındaki tüm çalışmalarda bulunan bir arkadaşınız olarak bu acıların tamamını insanlarımızla birlikte yaşayıp görmüş birisi olarak bu acıların dindirmesini Mevla’dan diliyorum. Şehirlerimizin çok ciddi hizmetlerle çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Bir taraftan kayıplarımızın yasını tutarken diğer taraftan hayatın devam ettiğini, devam eden bu hayatın içerisinde yapmamız gereken çok iş odluğunu bilmemiz lazım. Genel olarak bölgeye baktığımızda kısa vadede yapılması gereken birçok hizmetin başarıyla gerçekleştirildiğini ilk etapta arama kurtarmadan başlayarak arkasından birinci derece geçici barınma, arkasından konteyner kentlere transfer, temel hizmetlerin sağlanması barınma, iaşe gibi hizmetlerin tamamının başarılı bir şekilde yapıldığını memnuniyetle ben müşahede ettim. Ama bundan sonrasında da yapacak çok işimiz var. Bizler de bu süreçte cumhurbaşkanımızın ve içişleri bakanımızın tensipleriyle Adıyaman Valiliğine atandık. Hem bugüne kadar görev yaptığımız diğer illerde edindiğimiz tecrübe hem de deprem bölgesinde üç aylık Kahramanmaraş’taki deprem bölgesindeki çalışmalarımızın verdiği tecrübeyle tüm enerjimizi tüm gücümüzü kullanarak inşallah Adıyaman’ımızı tekrardan ayağa kaldırmak ve yaraları hızlı bir biçimde sarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Tabi bunu yaparken sizlerin özellikle burada İl Özel İdaremizin çok güçlü bir pozisyonda olduğunu memnuiyetle gördüm. İl genel meclisimizin çok uyumlu bir şekilde çalıştığı bana anlatıldı, bunu da gerçekten memnuniyetle karşıladım. İnşallah hep birlikte iş birliğiyle elimizdeki tüm imkanları ve güçleri kullanarak gerçekten devletimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar verdiği desteklerinde devamıyla hedeflediğimiz arzu ettiğimiz hızda ve sürede Adıyaman’ımızı bölgemizi ayağa kaldıracak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. İnşallah Adıyaman’ımızı hızlı gelişim sürecine tekrar döndüreceğiz. Bu arada afet gündeminden bağımsız olarak biraz özel idareden de bahsetmek istiyorum, tabi inceleme şansım oldu birkaç gün içerisinde detayları daha da öğreneceğiz ama İl Özel İdaremizde gerçekten Türkiye’nin başarılı il özel idarelerinden bir tanesi. Hem bütçe yönetimi açısından hem hizmet sunumu açısından. Temel hizmetlerin köy ve kırsala ulaşma oranı açısından gerçekten başarılı bir performans sergilenmiş. Bugün hem finansmanıyla hem köylerimize ulaştırdığı hizmetleriyle temel altyapısıyla işte bunun su hizmetleri olsun yol hizmetleri olsun alt yapı hizmetleri olsun aynı zamanda önemli kritik diğer sektörlere verdiği destekle bugüne kadar ürettiği desteklerle gerçekten şehrin lokomotifi olmuş. Ben bu hususta da meclis başkanımız nezdinde görev alan tüm arkadaşlarımızı idarecilerimizi bundan önceki dönemde görev almış arkadaşlarımızı da tebrik etmek istiyorum. İnşallah İl Özel İdaremiz nezdinde de bu hizmetleri başarılı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Bütün gündemimiz bütün derdimiz bir an önce vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve hayatı normale döndürmek için gerekli adımları büyüklerimizin önderliğinde atmak olacak"

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Vali Osman Varol’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek,"İl Genel Meclisi olarak bizlerde sayın Valimizin konuşmasında değindiği gibi Adıyaman’a hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Tüm meclis üyelerimizin de tek gayeleri birlik ve beraberlik içinde vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bunun için yoğun gayret sarf edeceğiz. Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.



