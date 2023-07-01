Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Haziran 2023 tarih ve 2023/312 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Osman Varol, hayırlı olsun çiçeği yerine Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan depremde yıkıma neden olan Adıyaman'daki depremzedelere bağışta bulunmalarının önemine dikkat çekerek bağış hesaplarını işaret etti.

Valilik tarafından yapılan yazılımı açıklamada çiçek yerine bağış yapılması noktasında çağrıda bulunan Vali Osman Varol,"Kendilerine tebrik çiçeği vb. göndermek isteyen kıymetli hemşehrilerimizden bunun yerine, AFAD tarafından depremzede kardeşlerimiz için açılan banka hesaplarına bağış yapmalarını rica ederim ve saygıyla" dedi..

Kaynak : PHA