Vali Dr. Osman Varol, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurulan konteyner çarşılardan biri olan Sincan Çarşısında incelemelerde bulundu.

Vali Varol’a, Vali Yardımcısı Muhammet Tugay eşlik etti.

Kentin ekonomisinin lokomotifi olan, şehrin kalkınması ve canlanmasında çok önemli rol üstlenen esnafların ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Dr. Osman Varol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, bereketli kazançlar diledi.

Depremin yaralarının bir an önce sarmak için tüm devlet olarak tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Vali Varol,"Bugün depremde iş yerlerini kaybeden, ilimiz ekonomisinin can damarı olan esnaflarımızı ziyaret ettik. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diledik, ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Devlet ve millet dayanışmasıyla bu yaraların sarılması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Şu anda merkezde 394 iş yeri esnaflarımızın hizmetine sunuldu. Bir yandan bu tür çalışmalar devam ederken bir yandan da kalıcı konutların ve kalıcı iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Buradaki tüm amacımız şehrin eski dinamiğini yeniden yakalayıp kalkınma adına tekrar ayağa kalkmasını sağlamaktır. Bunun için de hep beraber var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." Dedi.



Kaynak : PHA