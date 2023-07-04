İlk brifingini Jandarmadan alan Vali Varol, bugünde İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne gelişinde Vali Dr. Osman Varol’u İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Vali Varol, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’le bir süre sohbet ettikten sonra Adıyaman’ın genel asayiş durumu, il ve ilçelerde icra edilen faaliyetler ile personel, araç ve gereç durumu hakkında detaylı bir brifing aldı.

Brifing sonunda emniyet mensuplarına teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Varol, "Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da vatandaşlarımızın güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görev yapan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Brifing sonrası İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerini de gezerek incelemelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, personele çalışmalarında başarılar diledi.



Kaynak : PHA