Vali Osman Varol’a Vali Yardımcısı Muhammed Tugay ve Mehmet Tığlı ve kurum müdürleri eşlik etti.

Konteyner kentler ve Vartana’daki Prefabrik Kenti ziyaret ederek depremzede vatandaşların misafiri olan Vali Varol vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve sıkıntıları konusunda bilgi aldı.

Konteyner kentlerin genel durumu ile vatandaşların ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaret etiğini belirten Vali Dr. Osman Varol, ziyaret ettiği konteyner kentlerde vatandaşın ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgiler alarak iletilen sorunları tek tek not alıp bu talepleri aciliyet sırasına göre çözeceklerini belirtti.

Son olarak Vartana Köyünde kurulan Prefabrik Kenti de incelemede bulunan Vali Varol, vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirerek, burada devam eden alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Su sorunu başta olmak üzere prefabrik kentteki sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için yetkililere talimat verdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla devlet olarak her zaman Adıyamanlıların yanında olacaklarını ifade eden Vali Varol, "Bugün konteyner kentlerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelip hem bayramını kutladık hem de ihtiyaç ve taleplerini ilk ağızdan dinledik. Burada bütün kurumlarımızla temel yaşam ihtiyaçlarından sosyal alanlara kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bütün kurumlarımızı seferber etmiş durumdayız. Vatandaşımız rahat değilse bizim rahat olmamız söz konusu bile olamaz. Hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Devlet ve millet dayanışmasıyla bu kadim şehrimizin tamamını yeniden ayağa kaldırmak için mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışacağız ve bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, ben tekrardan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.



