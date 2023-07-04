Vali Varol’a Vali Yardımcısı Muhammed Tugay, Mehmet Faruk Kazdal ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Faysal Ergezen eşlik etti.

İndere’deki inşaat alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında detaylı bilgiler alan Vali Osman Varol, “Amacımız ilimiz ve ilçelerinde yapılmakta olan deprem konutlarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim etmek ve hayatı olağan akışı içerisinde bir an önce normale döndürmektir. Bugün yaptığımız incelemeler sonrasında yüklenici firmaların hızlı bir şekilde işe başladıklarını yerinde müşahede ettim. Vatandaşlarımızın deprem sonrası yaşadığı mağduriyetleri inşallah bu güzel konutlar teslim edildiğinde gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki, bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak, ihya ve inşa etmek için çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışacağız” dedi.

Kaynak : PHA