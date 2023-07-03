İl Jandarma Komutanlığına gelişinde Vali Osman Varol’u İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Komutan Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.

Tören mangasını selamladıktan sonra Jandarma’nın şeref defterini imzalayan Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı’yla bir süre görüştükten sonra il genelinde Jandarma’nın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar, personel durumu ile kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında brifing aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Adıyaman’da il merkezi ve ilçelerdeki konteyner kentleri ziyaret ederek, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini tespit eden Vali Osman Varol, “Öncelikle ilimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında bugün İl Jandarma Komutanlığımızdan başlayarak brifing almaya başladık. Adıyamanlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan Jandarma personelimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.



Kaynak : PHA