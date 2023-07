Vali Varol, depremin en çok etkilediği Gölbaşı ve Besni ilçelerini ziyaret ederek, konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlarla bir araya gelip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Dr. Osman Varol’a ilçe ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Muhammet Tugay ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

İlk olarak Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol’u ilçe kaymakamı Tarık Buğra Seyhan karşıladı. İlçenin hasar tespit durumu, enkaz kaldırma çalışmaları ve ilçenin genel yapısı ile ihtiyaç ve sorunlar hakkında bilgi alan Vali Varol, daha sonra konteyner kentleri ziyaret etti.

Konteyner kentleri gezerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Varol, konteyner kentlerdeki su ihtiyacı başta olmak üzere vatandaşın dile getirdiği diğer talepleri de tek tek not alıp bu sorunların aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulması için yetkililere talimat verdi.

Ziyarette istikbalimizin teminatı çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Dr. Osman Varol, çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Besni ilçesine geçen Vali Dr. Osman Varol, Kaymakam Çağlar Partal’dan ilçenin genel yapısı ve depremde görmüş olduğu hasara ilişkin bilgi aldı. Besni ilçesinde kurulan konteyner kentlerin durumunu yerinde inceleyen Vali Dr. Osman Varol, devletimizin bizlere sağlamış olduğu bütün kaynak ve imkanlarla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yoğun gayret sarf edildiğini açıkladı.

Bugün Gölbaşı ve Besni ilçelerini ziyaret edip her iki ilçede de kurulan konteyner kentleri gezerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini belirten Vali Dr. Osman Varol “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bilindiği gibi asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir depremdi, çok büyük bir afetti. Böyle büyük bir afetin yaralarını sarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu tarih ve medeniyet kokan şehrimizi yeniden ayağa kaldırana kadar mesai mefhumu gözetmeden, hafta sonu tatili demeden canla başla çalışacağız. Bütün gayemiz, bütün amacımız 7/24 çalışarak depremin yaralarını bir an önce sarmak, vatandaşlarımızın acılarını ve sıkıntılarını bir an önce dindirmektir. İnşallah kısa süre içerisinde bütün ilçelerimizdeki konteyner kentlerimizi ve geçici barınma alanlarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinleyeceğiz ve yapılması gereken çalışmaları da hızlandırmış olacağız. Şimdiye kadar kısa vadede yapılan çalışmaları başarılı ve yerinde görüyorum. Konteyner kentlerimize bir takım dokunuşlar gerekiyor bu dokunuşları da çalışma arkadaşlarımla birlikte zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. Tüm gayemiz vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılmasıdır. Bir taraftan kalıcı konutların inşaatı devam ederken, diğer taraftan vatandaşlarımızın geçici olarak konaklanacak konteyner kentlerimizi de en rahat şekilde zamanlarını geçirmelerini sağlamaktır. Vatandaşlarımız şundan emin olsun devletimizin şefkat eli ve desteği her zaman yanlarında olacaktır. Devlet ve millet dayanışmasıyla bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah"dedi.

Sorun ve taleplerini rahatlıkla dile getirme fırsatı bulan depremzede vatandaşlarımız ise, Vali Dr. Osman Varol’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.



Kaynak : PHA