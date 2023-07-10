Çelikhan ilçesine gelişinde Vali Varol’u Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı.

İlçenin genel durumu ve depremzede vatandaşların hizmetine sunulan konteyner kentte incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında bilgi alan ve depremzede vatandaşların evlerine konuk olan Vali Dr. Osman Varol, gelen istek ve talepleri tek tek dinleyip not alarak sorunun çözümü için gerekli talimatları verdi.

Daha sonra ilçe merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Vali Varol, bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Bütün yaraların hızla sarıldığını belirten Vali Dr. Osman Varol,"Bugün Çelikhan ilçemizi ziyaret ettik. Burada depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz konteyner kentte kalan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Devlet olarak ilk günden beri sahadayız, yaraların bir an önce sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun, Çelikhanlı kardeşlerimiz hiç endişe etmesin. Bütün yaraları sarıp, zararları telafi edilinceye kadar ve vatandaşımız bize ‘Allah devletimize zeval vermesin’ deyinceye kadar gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Öte yandan şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki ticari hayatı o eski canlı ve hareketli günlerine döndürmek için yoğun gayret ediyoruz. Burada esnaflarımızla bir araya geldik, çaylarını içip sohbet ettik, bize gönüllerini açan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.



Kaynak : PHA