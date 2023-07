Deprem sonrası Adıyaman’da yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara değinerek genel bir değerlendirme yapan Vali Dr. Osman Varol, öncelikli olarak ağır hasarlı yapılardan kurtulup şehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Varol,"Bizim gayemiz çadır kentleri kaldırıp oradaki vatandaşlarımızı statülerine göre konteyner kentlere yerleştirmek, niyetimiz bu ayın sonuna kadar konteyner ve prefabriklere vatandaşlarımızı yerleştirip kalıcı konutların tamamlanmasına kadar barınma sorunlarını çözmektir. Konteyner kentlerin de yaşam kalitesini ve konforunu daha da artırarak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tahsis ediyoruz. Burada bütün konteynerlerimizde mescit, eğitim alanı, kütüphane, çocuk oyun alanı, kadınlar için; atölye, halk eğitim kursları ve spor alanları tesis etmek için arkadaşlarımız planlama yaptı ve çalışmalara başladı."dedi.

Alt yapı ve su sorununa dikkat çeken Vali Varol, "Var olan sıkıntılar için gerekli tüm çalışmalar devam ediyor, Vartana dediğimiz bölgede bir sondaj çalışması yaptık, yakın zamanda ikinci sondaj çalışması da başlayacaktır. Yine K-1’de arkadaşlarımız, çalışmalarını yaptı orada da bir sondaj vuracağız ve yakın zamanda su sorunu çözeceğiz."dedi.

Toplumda büyük bir rahatsızlığa sebep olan ayrıştırma işlemlerine ve hak sahipliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, " Toplumda bu konuyla ilgili ciddi bir rahatsızlık dile getirildi. Vatandaşlarımızın bu haklı itirazlarını yerinde bularak müteahhitlere gerekli talimatlar verilmiş olup, kendilerine ayrıştırmanın şehir dışında yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bundan sonraki işlemler için vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor, biz iki ay içerisinde bu işleri bitirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan kalıcı konutlar ilimizde çok hızlı bir şekilde ilerliyor, hak sahipliği işlemleri devam ediyor. Bunu kolaylaştırmak için proaktif çalışıyoruz. AFAD müdürümüz, kaymakamlarımız, köylerde bilgilendirme ekibimiz jandarmalarımızla birlikte gidiyor oradaki vatandaşlarımıza hak sahipliğini anlatıyor ve ne yapmaları gerektiği kendilerine ifade ediliyor"dedi.

"Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Varol,"Sayın Bakanımız açıkladı, Cumhurbaşkanımızda değindi; vatandaşımız çok merak ediyor, geniş kapsamlı anlatım yapılacak tabi ama ben kabaca bahsetmek istiyorum. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi çok güzel bir proje, vatandaşlarımızın istediği ve beklediği bir adımdı. Hak sahiplerinden; evini kendisi yapmak isteyene, her konut beş yüz bin TL hibe verilecek. Bunun dışında 100 metrekareye kadar olan konutlar için beş yüz bin TL’de kredi desteği sağlanacak. 101 ila 150 metrekare için yedi yüz bin TL, 150 metrekarenin üzerindeki konutlar içinde 800 bin TL kredi desteği sağlanacak. Bu kredinin vadesi on yıl olmakla birlikte, kredinin ilk iki yılı ödemesiz şekilde vatandaşlarımıza sunulacak." Şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Varol, gazetecilerden gelen soruları cevapladıktan sonra basın mensupları, böyle bir toplantıyı düzenlediği için Vali Varol’a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Kaynak : PHA