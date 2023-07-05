Ziyaretlerine Sincik ilçesiyle başlayan Vali Dr. Osman Varol, ilk olarak depremzede vatandaşlarımız için Sincik ilçe merkezinde yapılmakta olan Konteyner kenti ziyaret ederek konteyner kentin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol, daha sonra 2020 yılının ocak ayında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe merkezinde yapımına başlanarak bitirilen ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek olan deprem konutlarını inceledi.

Buradaki incelemelerinin ardından Kaymakamlık makamına geçen Vali Varol, ilçe kaymakamı Uğur Ünsal'dan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçenin genel durumu, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Sincik'teki temaslarının ardından Kahta ilçesine geçen Vali Dr. Osman Varol, Kâhta'daki konteyner kenti gezerek vatandaşlarımızla bir araya gelip ihtiyaç ve taleplerini dinledi, konteyner kentin son durumu ve sosyal yaşam alanları hakkında bilgi aldı.

Konteyner Kent ziyareti sonrası Vali Dr. Osman Varol, ekonominin temel lokomotifi, toplumun can damarı olan Kahta esnafını ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, halini hatırını sorup ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

İki ilçedeki temasları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, “ Bugün Sincik ve Kahta ilçelerimizi ziyaret ederek, her iki ilçemize depremin vermiş olduğu hasarı yerinde görmek ve bugüne kadar yapılan çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Daha önce söylediğim gibi kısa vadede yapılması gereken işler tamamlanmış, bundan sonraki süreçte de orta ve uzun vadede yapılması gereken işleri çalışma arkadaşlarımla ele aldık. Alanı karış karış gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ederek Devletimizin desteğini vatandaşlarımıza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadim şehrimizi ilçeleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmak ve depremin yaralarını sarmak için tüm olanakları seferber etmiş durumdayız, kalıcı konutların da tamamlanmasıyla depremin yaralarını daha da hızlı sarmış olacağız" dedi.



Kaynak : PHA