Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla hasbihal etmek ve köylülerin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla düzenlendiği köy ziyaretlerine merkeze bağlı Battalhöyük, Doyran ve Kızılcahöyük köyleriyle devam etti.

Ziyaretlerine Battalhöyük köyü ile başlayarak vatandaşlardan ve köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, köylülerin ilettiği talepleri tek tek not alarak, öncelik arz eden talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getireceklerini söyledi.

Daha sonra Doyran köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Ziyarette Doyran Köyü ilk ve ortaokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaçları, fiziki yapısı, öğrenci sayısı ve başarı durumu hakkında okul müdüründen bilgi aldı.

Köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerin son bölümünde Kızılcahöyük köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köyün genel durumu ve sorunları hakkında muhtardan bilgi alarak vatandaşlarla hasbihal etti.

Köy gezileriyle amaçlarının yapılan hizmetleri yerinde görerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemek olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Devlet olarak bizim asli görevimiz hizmetin en kalitelisini vatandaşlarımıza sunmak ve refah seviyesini daha da yükseltmektir. Kırsal kesimin sıkıntılarını çözmek için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışıyoruz. Bugün Battalhöyük, Doyran ve Kızılcahöyük köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için tüm birimlerimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde köylerimize en güzel hizmetleri götürmenin gayreti içerisinde olacağız”dedi.