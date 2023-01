Vali Mahmut Çuhadar, devlet yatırımlarının köylerde en iyi şekilde uygulanması, kırsal kesimin daha yaşanabilir kılmak, modern altyapısı tamamlanmış bir yaşam alanı haline getirmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla her hafta gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Adıyaman merkeze bağlı Yenice, Toptepe, Kemerkaya ve Kalburcu köyleriyle devam etti.

Köy ziyaretlerinde bulunan Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor.

Yenice köyü ile ziyarete başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köyün ihtiyaç ve talepleri ile vatandaşın istek ve sorunlarını birebir dinleyerek çözümü konusunda istişarelerde bulundular. Ardından Toptepe köyüne geçen Vali Çuhadar, köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyerek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Toptepe köyündeki temaslarının ardından Kemerkaya köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, Kemerkaya köyü girişinde köyün gençleri tarafından ay yıldızlı bayraklarla süslediği araçlarla karşılandı. Gençler, Türk Bayraklarıyla köy meydanına kadar Vali Mahmut Çuhadar’ın makam aracına eşlik etti.

Dev bayrakların asıldığı köyde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşıp, köy odasında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı Kemerkaya halkına teşekkür etti.

Vali Çuhadar, Kemerkaya Köyünde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledikten sonra Kalburcu köyüne geçti. Kalburcu halkıyla sohbet eden Vali Çuhadar, vatandaşın ilettiği sorunları tek tek not aldırarak, bu talepleri imkânlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti.

Ziyaret ettiği köylerde okulları da gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek amacıyla Adıyaman’ın köylerini karış karış gezdiklerini söyleyen Vali Çuhadar, "Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz köy gezilerimize bugün merkeze bağlı Yenice, Toptepe, Kemerkaya ve Kalburcu köyleriyle devam ediyoruz. Bugün köylü kardeşlerimizin problemlerini dinlemek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla buradayız. Gerek İl Özel İdaremiz gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin çalışmalarını tamamladığı köylerde asfalttan kilitli parkeye, altyapıdan çocuk oyun parkları ve taziye evlerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürerek köykent ayrımını ortadan kaldırdığını görüyoruz. Yapılan bu hizmetlerle birçok köyümüz adeta Kasaba görünümüne kavuşmuş durumda. Bundan sonra da vatandaşlarımızın sosyal alanda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin şefkat eli her daim vatandaşımızın yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.