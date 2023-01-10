Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamları katıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mahmut Çuhadar, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler, projeler ve faaliyetlerle ilgili ilçe kaymakamlarından bilgi aldı.

İlçelerin genel durumunun ayrıntılarıyla analiz edildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Çuhadar, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek yaptıkları çalışmalardan dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının 10 Ocak İdareciler Gününü kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bizler, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturu ile, ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle yurdumuzun dört bir köşesinde devletimizin bekası için üstün vazife bilinciyle çalışan Mülki İdare Amirleri olarak, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmekteyiz. Bu vesile mensubu olmaktan onur duyduğum bu özverili mesleği fedakârca yürüten siz değerli idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakamlar toplantısı, 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılı içerisinde ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar, projelerin önceliklerine göre belirlenmesi ve planlanan projelerin son durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.