Üniversite adayları YKS için ikinci kez ter dökecek. İlk oturumu geride bırakan adaylar bu kez alan yeterlilik testleri için sınav salonlarına gidecek.ANKARA (İGFA) - Üniversite sınavı maratonu sürüyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2 milyon 573 bin 156 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu saat 10.15'te başladı.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT'de süre 180 dakika olacak

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmıştı.

Sınavlarda 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldığı kaydedildi.