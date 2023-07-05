Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023-2024 Umre Dönemi’nin 15 Ağustos itibariyle başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2023-2024 Umre Dönemi’nin 15 Ağustos itibariyle başlayacağını kamuoyuna duyurdu.

Başkan Erbaş, umre turlarının başlayacağı müjdesini verdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor İnşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibariyle kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun.”