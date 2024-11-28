Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmî törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin millî marşlarını çaldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Resmî Karşılama Töreni https://t.co/XPctCDkqyS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 28, 2024

Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna resmî akşam yemeği verecek.