AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, son iki gündür sosyal medya hesaplarından Bursa’daki Suriyelilerle ilgili yaptığı aslı astarı olmayan, hiçbir belgeye dayanmayan, yalan ve gerçek dışı iftiralar içeren paylaşımlarına sert dille cevap verdi.BURSA (İGFA) - "Bursa’dan Hatay’a 500 otobüs ile vatandaşlık alan Suriyelileri oy kullanmak için taşıyorlar”, “Şehrinizin işgal edilmesine, parklarda, bahçelerde, kıyılarda Bursalıların rahatsız ve taciz edilmesine geçit vermeyin” şeklindeki ifadeleri içeren paylaşımlarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan geldi.

Başkan Gürkan, "Dezenformasyonu ve yalanı siyasetinin merkezine koyup, ülke gündemini gerçek olmayan, hayal ürünü açıklamalarla, iftiralarla meşgul eden siyasetçilerin izlediği bir yoldur” dedi.

Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı asılsız, hiçbir belgeye dayalı olmayan iftira ve yalan paylaşımlarının, siyasi bir acziyet göstergesi olduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Sayın Özdağ, gittiği bir AVM’de yanına gelen bir kişinin, seçimlerde Bursa’dan Hatay’a 500 otobüs ile vatandaşlık alan Suriyelilerin oy kullanmak için taşındığını söylediğini belirten bir paylaşımda bulunduğunu anımsatarak, "Siyasetçi dediğin elinde belge olmadan çıkıp açıklama yapmaz. Ama bu söylediğim dürüst siyaset yapanlar için geçerli! Dezenformasyonu ve yalanı siyasetinin merkezine koyup ülke gündemini gerçek olmayan, hayal ürünü açıklamalarla, iftiralarla meşgul eden siyasetçiler için geçerli değil” diye konuştu.

https://twitter.com/umitozdag/status/1678651081922949120

“İSPAT EDİN, YÜZLEŞMEYE HAZIRIZ”

Siyasetin büyük bir sorumluluk gerektirdiğine dikkat çeken Başkan Gürkan; “Alışveriş merkezinde sözüm ona birinin söylediği iddia edilen bir ifadeyi sorgulamadan, herhangi bir belgeye dayandırmadan yapılan bu asılsız, gerçek dışı iddialara aziz milletimiz gereken cevabı sandıkta vermiştir. Ancak millet için değil, şahsi menfaatleri için siyaset yapanlar veya yaptıklarına bakınca birilerinin vazifelendirdiği anlaşılan bu isimler, bundan da vazgeçmeyecektir. Onlar yalanlarına devam etsinler, biz de gerçekleri yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Bırakın 500 otobüsü, bir otobüsün gittiği iddiası bile doğru değildir. Bir tane otobüsün bahsedildiği şekilde gönderildiğini ispat edin biz sizinle her platformda yüzleşmeye hazırız, tabii yüzünüz varsa” ifadelerini kullandı.

Bu arada Ümit Özdağ’ın, sosyal medya üzerinden Bursa’ya ve Bursa’da yaşayan Suriyeliler yönelik dezenformasyon, yalan ve iftira siyasetini bu günde sürdürdüğünü ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bugün de, “Sevgili Bursalılar şehrinizin işgal edilmesine, parklarda, bahçelerde, kıyılarda Bursalıların rahatsız ve taciz edilmesine, Bursa’nın kaynaklarının sığınmacılara peşkeş çekilmesine izin verenlerin algı operasyonlarına geçit vermeyin” gibi ifadeler içeren bir paylaşım yatınız. Dezenformasyon siyaseti üzerinden siyasi rant devşirme hevesinden vazgeçin. Sizin iddia ettiğiniz gibi ne Bursa bir işgal altındadır. Ne de parklarda, bahçelerde, kıyılarda rahatsız ve taciz edici bir durum söz konusudur" dedi.