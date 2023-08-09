Keşan Belediyesi ve KE-HAYKO iş birliğinde düzenlenen, insanların ve kedilerin paylaştığı dostluğu kutlamanın yanı sıra onların yaşamlarına katkı sunacak çözümleri üreterek, bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için önemli bir fırsat sunan program Alparslan Türkeş Meydanı’nda düzenlendi.

Etkinliğe Keşan Belediye Başkanvekili Nehir Gergin, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, Keşan Belediyesi Veteriner hekimi Burhan Balkarlı, Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanvekili Nehir Gergin, günün anlam ve önemine değinerek, “Kediler, Anadolu coğrafyamızla özdeşleşmiş hayvanlardan bir tanesidir. Uluslararası anlamda belgesellere konu olan ve turistleri kendilerine çekiyorlar. Sokak hayvanları olarak bakmadığımız, aslında bizden biri olarak gördüğümüz kediler için farkındalık yaratılması adına Keşan Belediyesi ve KE-HAYKO iş birliğinde böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımız için maskelerimiz, kedilerimiz için mama ve su kaplarımız var. Son derece önemli ve gelecek yıllarda daha da büyümesi gereken bir etkinlik oldu" dedi.

KE-HAYKO Sevinç Cebeci ise sokak canlılarına sahip çıkılmasına vurgu yaparak, çocuklara aileler olarak sokak hayvanlarını sevmelerini, bir kap yemek ve su, biraz da sevgi verilmesini istedi.

Su ve mamayla can dostlarına katkıda bulunulmasını isteyen Keşan Belediyesi Veteriner hekimi Burhan Balkarlı da, "Çöplerden beslenmesinler. Elimizden geldiğince bilinçli davranarak, onlar için yapılan mamalardan verelim ki sağlık olsunlar. Bizlerin de sokaklarda dostumuz olsunlar.” dedi.

Daha sonra özel gün dolayısıyla vatandaşların kedilerini beslemesi için su kabı ve kedi maması dağıtımı yapılırken, çocuklara da kedi maskesi ile balon hediyeleri verildi.