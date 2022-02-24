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Ulubey: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!..

Gazeteci-Yazar-Siyasetçi Fatma Ulubey, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı çıkması muhtemel olan savaşa hayır diyerek bir basın açıklaması yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
24 Şubat 2022 Perşembe 11:03
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Ulubey: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!..

Ulubey açıklamasında;

“SAVAŞA HAYIR!

Savaşların, çatışmaların, ölümlerin ve göçlerin eksik olmadığı bölgemiz bugün yine yeni ve sonu belli olmayan sıcak bir savaşın eşiğindedir. Bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır; savaşın son derece yıkıcı insani ve çevresel sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır.

Savaş, bölgenin kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm canlı yaşamın yok olma riskiyle karşı kaşıya kalması demektir. Nerede olursa olsun her çatışma ve savaş sakatlık, göç, işkence, ağır insan hakları ihlalleri ve büyük insani dramları da beraberinde getirmektedir.

Rusya ve Ukrayna kardeş halklar arasında çatışma söylemlerine, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine karşı duran, birlikte barış içerisinde yaşamaya inanan herkesi bu savaşa karşı çıkmaya, ülkede ve bölgede barışı savunmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!..” dedi.

Son Güncelleme: 24.02.2022 11:05
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GazeteciYazarSiyasetçi Fatma UlubeyUlubey: Savaşa HayırBarış Hemen Şimdi..
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