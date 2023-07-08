Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin NATO'yu hak ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi 2,5 saat sürdü.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin konuşan Erdoğan, "Geçen sene Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabulucuk neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Barış arayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkmasında her türlü desteği vereceğiz" dedi.