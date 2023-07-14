TÜİK'in Mayıs ayı verilerine göre ücretli çalışan sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişinin ücretli çalıştığı ülke genelinde bu sayı yıllık yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Buna göre, söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.