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"Depremzedeye verilen kira desteği kar gibi eridi"

Depremzedelere yapılan kira yardımlarının enflasyon karşısında kar gibi eridiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, 6 Şubat depremlerinden sonra Hükûmet depremzedeler için "kira desteği" adı altında nakdi yardım yapılmasına karar verdi, yapılacak nakdi yardım miktarını da ev sahipleri için 5 bin TL, kiracılar için de 3 bin TL olarak belirledi ve bu rakamları ödedi. Ancak aradan geçen sekiz aylık süre içerisinde özellikle AK Parti'nin kötü ekonomi politikaları nedeniyle yüksek enflasyon karşısında bu destekler kar gibi eridi ve yok oldu” ifadelerini kullandı.

"İktidarın meşhur simit hesabına göre depremzede yarı yarıya zararda"

Kira yardımının verilmeye başlandığı tarihlerdeki alım gücüyle bugünkü alım gücü arasında uçurum olduğunu vurgulayan Tutdere, “Bu Hükûmetin meşhur simit hesabı üzerinden bu işe baktığımızda karar tarihinde bir kiracı aldığı 3 bin TL destekle 600 simit alırken bugün bu sayı 333'e düşmüş durumda. Yani depremzedenin 267 simidini iktidarın enflasyon canavarı yemiş. Ayrıca bununla da bitmiyor. Depremzedeye çay kaşığıyla verilen kira desteği kepçeyle geri alınıyor. Kiracı depremzedeye verilen kira desteği verilmeye başlandığında 18 kg kıymaya karşılık gelirken bugün 8 kg kıymaya karşılık geliyor. Yine o gün 2 bin 380 yumurtaya karşılık gelen ev sahibi depremzedeye verilen kira desteği bugün bin 612 yumurtaya karşılık geliyor. Yani iktidarın enflasyon canavarı geride bıraktığımız 8 ayda kiracı depremzedenin 10 kg, ev sahibi depremzedenin 17 kilogram kıymasını, yine kiracı depremzedenin 515 adet yumurtasını, ev sahibi depremzedenin 768 adet yumurtasını yuttu.

Tutdere ayrıca TBMM Genel Kurulu’ndan hükümete çağrı yaparak, “Sizin yapmış olduğunuz bu destek, destek olmaktan çıktı. Bu destekleri artırın, vatandaşlarımızı mağdur etmeyin” diye seslendi.



Kaynak : PHA