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“Cumhuriyet, Atatürk’ün Bizlere Bıraktığı En Büyük Mirastır”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Tutdere, “Millet olarak cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet Adıyaman'ın bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen çiftçi bir ailenin çocuğunu okutan, hukukçu olmasına imkân sağlayan, Gazi Meclise taşıyan rejimin adıdır; cumhuriyet halktır, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibinin millet olduğunun mührüdür, özgürlüktür; cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal'in bu topraklara ve bizlere bıraktığı en büyük mirastır, sonsuza kadar yaşayacak eseridir; kısacası, bizi biz yapan demokratik değerlerin ta kendisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. "Yaşasın cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet!" diyorum.” ifadelerini kullandı.

Tutdere yazılı mesajında ise şu ifadelere verdi:

“Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşımızın zafere ulaşmasının ardından, 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, bizler için Cumhuriyet’in ilkelerini içselleştirmiş her onurlu vatandaş için en değerli ve vazgeçilmez mirastır. Cumhuriyetimiz, etnik ve dini tüm ayrımları yok sayarak, tüm insanlarımızın özgürlüğünü, toplumsal dayanışma idealiyle birlikte var olmasını sağlamıştır.

Adıyaman’ın bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen çiftçi bir ailenin çocuğunu okutan, hukukçu olmasına imkân sağlayan, Gazi Meclise taşıyan rejimin adıdır Cumhuriyet. Yüzyıllarca yoksul, eğitimsiz ve geleceksiz bırakılan bir halka gelecek umudu veren ve o halkın çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan devrimdir Cumhuriyet. Cumhuriyet halktır, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibinin millet olduğunun mührüdür, özgürlüktür; cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal'in bu topraklara ve bizlere bıraktığı en büyük mirastır, sonsuza kadar yaşayacak eseridir.

Hiç şüphesiz ki temel hak ve özgürlükleri koruyan ve herkesin kanun önünde eşit sayılmasını sağlayan Cumhuriyet rejimi 100 yıldır olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bu topraklar üzerinde yaşayan insanların vazgeçemeyeceği tek yönetim biçimidir. Her bir vatandaşımızın ortak paydası ve ortak aklı olan Cumhuriyet’i tüm ilkeleriyle yaşatmaya kararlı olan bizlerin görevi Cumhuriyet ile hesaplaşmak isteyenlerin beklentilerini boşa çıkarmaktır.

Büyük Atatürk’ün “Türk Milleti’nin karakter ve adetlerine en uygun idare” diye tanımladığı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet.''dedi.



Kaynak : PHA