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Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, fıstık hasadına katıldı

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:26
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Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, fıstık hasadına katıldı

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçeye bağlı Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ilçede fıstık diyarı olarak bilinen Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.

Tut ilçesinin Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Öğütlü, Köseli, Yaylımlı ve Kaşlıca köylerinde çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığında hasat başladı.

Akçatepe köyündeki fıstık hasadına katılan Kaymakam Pamuk, köy muhtarı ve işçilerle ağaçtan fıstık toplayarak ayrıştırma işlemini yaptı.

Antep fıstığı yetiştiriciliği hakkında köylülerden bilgi alan Pamuk üreticiler ile sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 21.09.2022 17:42
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