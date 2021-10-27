Tut İlçesine MERİNOS kültür merkezi yapacak

Adıyaman’ın Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç’ın yoğun çabası sonucu, hibe desteklerinin yanında hayırseverlerin de desteğiyle, yine Erdemoğlu ailesi tarafından yapılan Taziye Evi inşaatında sona gelindi. İç dekorasyonu yapılan Taziye Evi’nin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Yeni kültür merkezi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kılıç, “Erdemoğlu ailesini aldıkları bu karardan dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Merinos Kültür Merkezi ilçemizin önemli bir boşluğunu dolduracak. Belediye olarak biz de proje aşamasında elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Bu vesileyle merhum Mehmet Erdemoğlu’nu rahmetle anıyor, kıymetli evlatlarına teşekkür ediyorum” dedi.