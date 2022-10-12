Tut ilçesi Adıyaman’da yeni bir turizm sektörüne öncü oldu

Tarih, kültür ve inanç turizminin önemli duraklarından birisi olan Adıyaman’da yeni bir turizm sektörü ortaya çıktı. Tabiat ve doğasıyla etkileyici olan Tut ilçesi, doğa turizminde ilk turist kafilesini ağırladı.

Nemrut Dağı başta olmak üzere 300’ün üzerinde ören yeri, tarihi ve kültürel yapıları, inanç turizm merkezleri nedeniyle ülkemizin Dünya’da bilinen önemli kentlerinden olan Adıyaman’da doğa turizmi de başladı.

‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bulunan ve etkileyici doğası ve deniz canlısı fosillerin bulunduğu bin 850 rakımlı Hacı Mammet Dağı’nda trekking yapmak için Tut ilçesine ilk turist kafilesi geldi. Yerli ve yabancı turistlerden oluşan 20 kişilik turist kafilesi, Çanakçı bölgesinde bulunan otelde konakladıktan sonra sabah trekking yaptı. Meyve bahçelerini gezen turistler, ilçenin bozulmamış doğasına hayran kaldı.

Alman kökenli Türk vatandaşı Annette Hanisch, geçtiğimiz yıl bir iş sebebiyle Tut ilçesine geldiğini ve inanılmaz etkilendiğini belirterek, “Doğal güzelliklerden ve burada dut meyvesinden yapılan ürünlerden çok etkilendim. Bunun üzerine buraya Alman dostlarımda bir tur düzenlemek istedik. 20 kişilik bir ekip ile burayı ziyarete geldik. Arkadaşlarım buraya hayran kaldı. Burayı gören bir daha görmek için gelecektir” dedi.

Otel işletmecisi Cemal Avcı ise, bireysel olarak insanların Tut ilçesinin doğal ortamını görmek için geldiğini ancak ilk kez bir kafilenin geldiğini kaydederek, “İlçemiz için farklı ve tarihi bir gün yaşıyoruz. Keşfedilmeyen güzelliklerin olduğu Tut ilçemizde ilk yerli ve yabancı turist kafilesini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Akşamdan gelip burada konaklayan ve gün içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren turistlerimizin buradan memnun ayrılması bizleri mutlu etti” diye konuştu.

iha