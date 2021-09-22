Milletvekili Tutdere Tut ilçesinde vatandaşları dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tut ilçesine bağlı tüm köyleri ziyaret ederek köylerde yaşanan sorunları vatandaşlardan dinledi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin ziyaretine, parti yöneticileri katıldı. Tut’a bağlı, Akçatepe, Boyundere, Çiftlik, Elçiler, Havutlu, Kaşlıca, Köseli, Meryemuşağı, Öğütlü, Tepecik, Ünlüce, Yalankoz, Yaylımlı ve Yeşilyurt köylerini ziyaret ederek yaşanan sorunları dinledi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Tut ilçemizdeki köylerimizde en temel insani hak olan içme suyuna erişimde büyük sorunlar mevcut. Akçatepe ve Yalankoz köylerimize verilen içme suları yetersiz. Yetersiz içme suyu nedeniyle de Akçatepe ve Yalankoz köylüleri mağdur durumdadır. Köylerimiz içme suyuna erişimde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı dertliler. 21. yüzyıl Türkiye’sinde köylerimiz içme suyuna erişemiyorlar. Artan girdi maliyetleri nedeniyle köylerimizde tarım durma gelmiş durumda. Ayrıca, köylerimiz tarımsal sulama amaçlı elektrik desteğinden faydalanamadıkları için yüksek tutarlı gelen elektrik faturalarından şikayetçiler” ifadelerini kullandı.

Tut köylerinin bir diğer ortak feryadının 2b arazilerindeki sorunlar nedeniyle yaşanan mağduriyetler olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Kaşlıca köyümüz başta olmak üzere, Tut’un diğer köylerinde yaşayan vatandaşlar babalarından, dedelerinden kalan yüzyıldan beri işledikleri arazilerin tapusunu istiyorlar. Tut halkı arazilerinin tapusunu istiyorlar. Büyük borç yükü altına giren köylülerimiz fiyatların köylülerin alım gücüne göre yeniden belirlenmesini istiyor. Tut’un köylerindeki tapu sorunun çözülmesi için orman kadastro ve kadastro çalışmalarının yeniden yapılması için süreci takip edeceğiz. Muhtarlarımızla birlikte süreci takip edeceğiz. Köylülerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında mücadelemiz devam edecek, sorunlar çözüme kavuşturuluncaya dek sorunların yakından takipçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Tutdere, Tut ilçesinin köylerinde büyük bir su sorunu yaşandığını dile getirerek en temel insani hak olan suya erişim konusunda sorunlar yaşandığını, AKP’nin seçimden önce su sözü verdiğini ancak sözünü yerine getirmediğini ve Tut ilçesine bağlı köyleri suya muhtaç hale getirdiğini ifade etti.

Milletvekili Tutdere, “Tut ilçemizin en büyük köylerinden olan Akçatepe köyümüzdeki önemli meselelerden birisi, en temel insani hakkı olan suya erişim sorunudur. Seçim öncesi iktidar milletvekilleri ve iktidardakiler biz Akçatepe’nin su sorununu çözdük diyerek Akçatepelilerden oy istediler ve oy aldılar. Köyümüzde dört gündür su akmıyor fakat önceleri de 24 saat içinde yarım saat su veriliyordu. Türkiye’yi uçurduk diyenler, Türkiye yüzde 21 büyüdü diyenler şu anda Adıyaman’ımızın, Tut ilçemizin Akçatepe köyüne bir bardak içme suyu dahi verememişlerdir. Şu anda bu tabloyu görsünler ve Türkiye’yi nereden nereye getirdiklerini görsünler. Akçatepeliler iktidardan su istiyor, en temel insani hak olan içme suyunu istiyorlar. Biz de buradan çağrıda bulunuyoruz, Akçatepeli köylülerimizin şu feryadını duyun, bir an evvel içme suyu sorununu çözün” şeklinde açıklamalarda bulundu.

iha