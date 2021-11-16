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İzmir'den Tut Belediyesine hibe araç

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesine destek vermek amacıyla hibe araç gönderdi.

16 Kasım 2021 Salı 15:22
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İzmir'den Tut Belediyesine hibe araç

Tut’un her alanda kalkınması için özellikle CHP’li büyükşehir belediyelerini yakın takibe alarak destek arayan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, bu kapsamda CHP Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere’nin de yer aldığı ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar ile görüşmesi meyvesini verdi.

“Sözünü tuttu”

Tunç Soyer’in talimatıyla başlatılan işlemlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 adet çöp toplama aracını Adıyaman’ın Tut Belediyesi’ne hibe etti.

Tunç Soyer’e teşekkür eden Başkan Kılıç “İzmir Büyükşehir Belediyemiz bize gerçek anlamda ağabeylik yapan bir konumda. İzmir’den gelen çöp aracı ile makine parkımız daha da güçlendi. İzmir’imizin desteği bununla da sınırlı kalmayacak. Sayın Başkan Tunç Soyer ile görüşmede, Tut’un yöresel ürünlerinin pazarlanması konusunda da destek istemiştik. Bu konuda da olumlu yanıt aldık. Bu konuda da temaslarımız devam ediyor” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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İzmirden Tut Belediyesine Hibe Araç
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