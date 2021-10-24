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Gönen, Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, inceleme, tespit ve denetim komisyonuyla birlikte Tut ilçesinde eğitim çalışmalarını inceledi.

24 Ekim 2021 Pazar 13:00
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Gönen, Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, milli eğitim müdür yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu ekibiyle, Tut ilçesinde eğitim öğretim faaliyetleri gözden geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Tut ilçesinde müstakil müdürlükleri bulunan Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu, Fatih İlk/Ortaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi, Abuzer Yıldırım Anadolu İ.H.L, Atatürk Ortaokulu, Boyundere İlkokulu, Boyundere Ortaokulu, Yaylımlı İlkokulu, Yaylımlı Ortaokulu, Öğütlü İlkokulu, Kaşlıca İlkokulu, Kaşlıca Ortaokulu, Akçatepe Ortaokulu, Tut Halk Eğitim Merkezi ve 2 pansiyonu ziyaret ederek, okulun tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar, okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulundu.

Tüm okul ve kurum incelemelerinin sonunda Tut Kaymakamı Erkut Pamuk’un teşrifi ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında, Tut Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan inceleme ve tespit komisyonu, ziyaret edilen tüm okul ve kurumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Tüm ilçelerimizi ve köylerimizi yakın takibte”

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “İlimizin her bir ilçesinin kendine has özellikleri, ön planda olduğu hususlar var. İlimizin ilçe ve köylerimizle birlikte akademik olarak başarısını daha da arttırmak için tüm ilçelerimizi ve köylerimizi yakın takibe alıyoruz. Her hafta Müdürlüğümüzde görevli tüm müdürlerimizle farklı bir ilçesine yaptığımız incelemelerde, ilçelerimizin eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, yüz yüze eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve bunlara bağlı olarak ilçemizdeki eğitim kalitesinin arttırılması; ilçemizdeki eğitim kurumlarının onarım ve güçlendirme işleri, yapılacak olan yeni eğitim yatırımları ile hayırseverlerin bağışlamış olduğu okul yatırımları hakkında değerlendirmeler yapıyoruz. İlimiz de gitmediğimiz okul kalmayana kadar ziyaretlerimiz devam edecek. Salgın döneminde özlemle beklediğimiz öğrencilerimizi okullarımızda görmek ayrıca mutlu ediyor bizleri” dedi.

Kaynak: PHA
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