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Gençler köyde temizlik yaptı

Adıyaman Gençlik merkezi gençleri, Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde meydan temizliği yaptı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:35
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Gençler köyde temizlik yaptı

Adıyaman Gençlik merkezi gençleri, Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde meydan temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinden 14 genç, Gençlik Liderleri Muhammet Gazi Balcılar ve Aydın Yavuz ile beraber Tut ilçesi Yaylımlı köyüne gitti. Burada bulunan ortaokulda öğrenciler ile sosyal ve kültürel faaliyetler yapan gençler, öğrenciler ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Öğrencilere geri dönüşümden toplanan kalemler hediye edildi.

Köyün yaşlılarını ziyaret eden gençler, yaşlı bir teyzenin evinin temizliğini yaparak, bulaşıklarını yıkadı. Köyün Kadın Muhtarı Safiye Yüksel ile birlikte köy meydanı ve ara sokaklarda temizlik çalışması yapıldı. Gençler, yaklaşık 10 torba çöp topladı.

Kaynak: iha
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