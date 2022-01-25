Başkan Kılıç: Yolları açmak için seferberlik ilan etti

Yoğun kar yağışından etkilenen ilçelerin arasında ilk sırada yerini alan Tut ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulmasıyla Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, yolları açmak için seferberlik ilan ettiklerini belirterek, çalışmalar sonucunda yüzde 80 yılın açıldığını söyledi.

Kar nedeniyle kapanan yollarda açma çalışmalarını sahada takip eden Başkan Kılıç, Yağışların aralıksız devam etmesi üzerine, meteorolojik veriler de dikkate alınarak, belediyenin iş makinaları ve özel iş makinaları takviye ettiklerini belirtti.

İlçedeki yolların yüzde 80'inin açık ve ulaşılabilir olduğunu söyle Başkanı Mehmet Kılıç,"Ekiplerimiz görevini aralıksız sürdürüyor. Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına 24 saat teyakkuz halindeyiz. Yol açma, kar temizleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştığında, 24 saat boyunca gerek belediyemize, gerekse bizzat şahsıma ulaşabilir. Belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: PHA