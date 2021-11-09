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Başkan Kılıç: Daima ‘Biz’ anlayışı ile hareket ettik

Adıyaman’ın Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

09 Kasım 2021 Salı 12:08
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Başkan Kılıç: Daima ‘Biz’ anlayışı ile hareket ettik

Tut ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın en iyi ve en kaliteli hizmete kavuşmasının en doğal hakkı olduğunu kaydeden Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, “Bu anlayış çerçevesinde, Tut ilçemizin yıllardır hayal ettiği projelerin başında gelen doğalgaz projesini de ilçemize kazandırmak, projeyi başlatmak bizim dönemimize nasip oldu. Hiçbir zaman ben demeden, daima biz anlayışı ile hareket ederek, ilçemizin yararına olan her konuda herkesin kapısını çaldık, herkesten destek istedik. Doğalgaz projesi de bunların başında gelmektedir. Tut’un uzun yıllardır hayali olan doğalgazın nihayet, ilçemize kazandırılması için ilk kazma vurulmuştur. Ancak proje başladıktan sonra, yanlış anlaşılmalardan kaynakmış olmasını temenni ettiğimiz, iktidar partisinden bir-kaç ismin ‘doğalgazı biz yaptık’ yönündeki açıklamaları, belediyemizin ve belediye başkanı olarak şahsımın emeklerinin yok sayılmasına elbette kamuoyu gerekli değerlendirmeyi yapacaktır” dedi.

“Taş üstüne taş koyan herkes bizim için kıymetlidir”

Doğalgazla birlikte bölgenin birçok ihtiyacını çözdüklerini dile getiren Başkan Kılıç, “Hatırlatmak gerekirse, bizler doğalgazla ilgili müjdeyi açıklarken, zaten gerek iktidar, gerek muhalefet ve gerekse emeği geçen bürokratlara ayrım yapmadan teşekkür etmiştik. Açıklamayı yapan kişinin paylaşımımızı okumadığı ve gayemizi anlamadığını görmekteyiz. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse, sadece doğalgaz değil, göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin acil ihtiyacı olan birçok sorunu elbette milletimize tek başına belediye olarak değil, iktidar ve muhalefetiyle birlikte gerçekleştirdik. Bunu her toplantıda, her platformda ve basın açıklamalarımızda dile getirmekten kaçınmadık. Tut’a yapılan her hizmet ve taş üstüne taş koyan herkes bizim için kıymetlidir. Şu anda da aynı çizgimizde, aynı anlayış içerisinde, Tut ilçemize hangi hizmeti kazandırabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diye konuştu.

“Doğalgaz projesinden ‘kabus’ diye bahsetmek, kesinlikle iyi niyetli bir yaklaşım değildir”

Başkan Kılıç, konuşmasının sonunda ise, “Her hizmetin bir külfeti olacaktır elbette. Doğalgazın da ilçemizde herkes tarafından kullanılabilmesi için mutlaka inşaat süreci olacaktır ve bu kaçınılmazdır. Biz bu hizmete başladıktan sonra, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki tutlular.net adlı sayfadan, akla mantığa sığmayan, kasıtlı bir şekilde, doğalgaz projemizi görmezden gelip, inşaat çalışmaları için, isimlerini gizleyip ‘kabus’ diyebilecek kadar ileri gidenler olmuştur. Eleştirilerin her türlüsüne saygımız var. Ancak ‘toz-toprak olacak, kırılıp-dökülmeler olacak’ diye doğalgaz projesinden ‘kabus’ diye bahsetmek, kesinlikle iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu sitenin, bugüne kadar, belediyemizin hiçbir hizmetine ve haberine yer vermeyip, tamamen kasıtlı haberler üretmesi de aynı zihniyetin sonucudur. Ben ve ekibim, hiçbir zaman halkımıza kabus yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayız. Kimsenin endişesi olmasın. Tek derdimiz ilçemize hizmet getirebilmektir. Yaptığımız hizmetleri, her kurum ve kuruluşun kapısını tek tek çalarak, aldığımız hibe yardımlarla, Tut’a nasıl daha çok fayda sağlarız diye mücadele ederken, bunları görmezden gelmek, eleştiri boyutundan uzak olup, art niyetli bir bakış açısının ürünüdür. Bu açıklamayı yapan site yöneticisi, eğer ön yargılı değil ise, yaptığımız hizmetleri incelediğinde, zaten kendisi de görecektir. Eğer bugüne kadar görme fırsatı bulamamış ise de, kimliğini açıklarsa, kendisini belediyemizde ağırlayıp, her türlü bilgiyi ve projelerimizi tek tek anlatabileceğimizi de belirtmek isteriz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; saygıdeğer Tut halkı, projelerimizi yakından takip etmekte ve bu konuda bizleri desteklemektedir. Onlardan aldığımız güçle, şevkle aynı düşünce içerisinde, birlikte çalışma anlayışımızdan vazgeçmeden, proje üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle halkımıza bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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