Büyükşehir Belediyesi’nin 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin sağlıklı, ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek’in, gerek mevcut tesis kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerek teknolojisinin eskimesi nedeniyle başlattığı yeni tesis projesinde sona gelindi.

Ankara Yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali yanında yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve faaliyete geçmesi için son düzenlemelerin yapıldığı yeni fabrika, yüksek teknoloji ile hizmet verecek. Halk Ekmek’in yeni fabrikasının son durumunu yerinde görmek üzere tesiste incelemelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Halk Ekmek San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan’dan bilgi aldı.

Kaplan, tesis sahasında Büyükerşen’e projenin detaylarını anlattı. Tesisin kısa sürede hizmete alınacağını belirten Kaplan, “Yeni halk ekmek fabrikamızı Ar-Ge laboratuvarlarından eğitim salonlarına, otomatik un silolarından son teknoloji ürünü tünel fırınlarına Eskişehir’imize yakışacak şekilde inşa ediyoruz. Tesisin inşaatı tamamlandı, makine montajı devam ediyor. Bir aksilik olmaz ise Ağustos ayı sonuna kadar bu işleri de bitirmeyi planlıyoruz. Tesisin devreye alınması ile eski fırını kapatacağız. Üretimimize yeni fabrikada devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yeni tesisin Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Büyükerşen ise, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni Halk Ekmek Tesisimizi çok yakın zamanda açacağız. Bugün gördüm ki; kapasitesi en az günlük 250 bin ekmek üretebilecek bu modern tesisle Eskişehirliler, acil durumlarda da ilave edilecek ünitelerle daha fazla ekmek ve diğer unlu gıda maddeleri üretilebilecek bir fırına sahip olacaklar. Hepinizin bildiğiniz üzere bundan önceki fırınımız çok küçük bir fırındı. Bizden önce başlanmış ve bir duvar örülerek çalışamaz hale getirilmişti. Oradaki makineleri hurdaya çıkararak yenilenen makinelerle bugüne kadar ekmek üretimini gerçekleştirdik. Bu tesis, eski tesisimize göre çok daha hijyenik, günün şartlarına uygun hatta batı Avrupa ülkelerinde görülen, ekmek üreten fabrikaları ve fırınlara paralel sağlık yapısında ve teknolojisi ile Eskişehir için çok iyi olacaktır. Piyasada diğer fırınların ve fabrikaların yaptığı ekmeklerle rekabet edebilecek, fiyatlara zam yapmaktan ve gramajı küçültmekten kaçınan bir tesisi yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Çok beğeneceksiniz. Bu fabrikamızda ekşi mayalı ekmek üretimi denemeleri de yapılacak ve Eskişehirlilere ulaşacak. Sadece somun ekmekler değil, talebe göre farklı çeşitlerde ekmekler ve simit üretimi de yapılacak. Onun nakliyesi için de farklı bir sistem uygulanacak. Gezdim, gördüm ve şunu diyebilirim ki; teknoloji ve bu yenilik beni gururlandırdı. Türkiye’de ender bir ekmek fabrikasına sahip olacak Eskişehirlilere hayırlı olsun diyor, projede emeği geçen bürokratlarımıza, mühendislere ve belediye şirketlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sağlıklı ve ucuz fiyat politikası ile Halk Süt ve süt ürünleri, Halk Yumurta gibi temel besin ürünlerini Eskişehirliler ile buluşturan Halk Ekmek A.Ş, yeni fabrikasında her yönüyle Türkiye’nin örnek gösterilen işletmelerinden biri haline gelecek.