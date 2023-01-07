Parti genel başkanlarına ziyaretten ötürü teşekkür eden YSK Başkanı Muharrem Akkaya Türkiye İttifakına çalışmalarında başarılar diledi.

15 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye İttifakı genel başkanları YSK Başkanı Muharrem Akkaya’ yı ziyaret etti.

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