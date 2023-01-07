15 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye İttifakı genel başkanları YSK Başkanı Muharrem Akkaya’yı ziyaret etti.
Ziyarette İttifakın içerisinde yer alan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Karnap, Osmanlı Partisi Genel Başkanı Habip Geleş, Milli Parti Genel Başkanı Muhammet Uzun, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Hasan Güral, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Hakkı Kargın, Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, Merkez Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Aydınlık Geleceğin Partisi Genel Başkanı Murat Danacı, Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal ve Türkiye İttifakı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kıbrızlı yer aldı.
Parti genel başkanlarına ziyaretten ötürü teşekkür eden YSK Başkanı Muharrem Akkaya Türkiye İttifakına çalışmalarında başarılar diledi.
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