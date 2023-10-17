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Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı medya toplantısı düzenlendi

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre toplantı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov'un ev sahipliğinde düzenlendi. Anadolu Ajansı Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Hazal Duran, TRT Avaz Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçen Oğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri de toplantıya katıldı.

Maksutov, TDT üyesi ülkeler arasında güven köprülerini güçlendirmek ve iş birliğini geliştirmek için bir araya geldiklerini belirterek teşkilatın temel amacının, barış ve istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı ilişkileri ve potansiyeli geliştirilmek olduğunu söyledi.

Bakan Maksutov, "Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak ülkelerimizde barış ve istikrarın korunması amacıyla dezenformasyon ile mücadele konusunda çabalarımızı ortaklaşa yoğunlaştırmalıyız. Türk dünyası büyük bir ailedir. Her ulusun çıkarlarını dikkate alarak birbirimizi desteklemeye ve karşılıklı birlik göstermeye devam etmeliyiz." dedi.

"TOPLUMLARIMIZIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLDİĞİNDEN DE EMİN OLMALIYIZ"

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de ev sahipliği ve sıcak konukseverliği için Maksutov'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Türk dünyasının yalan haberlerle mücadele konusunda ortak çaba göstermesi ve haklı davalarını dünya kamuoyuna aktarması gerektiğini vurguladı.

"Toplumlarımızın doğru bilgilendirildiğinden de emin olmalıyız." diyen Ömüraliyev, Türk dünyasının, dezenformasyon karşısında bilgi ve medya kurumlarının kolektif hareket etme ihtiyacı duyduğunu, dezenformasyonla mücadele ederken modern iletişim araçlarını ortaklaşa kullanması gerektiğini kaydetti.

Medyanın, toplumların özlemlerini, kaygılarını ve çeşitliliğini yansıtan halkın sesi olduğunu belirten Ömüraliyev, "Bilginin ışık hızıyla yayıldığı günümüzün hızlı dijital çağında medya, hem aydınlatma hem de yanlış bilgilendirme, boşlukları kapatma veya ayrılıkları derinleştirme gücüne sahiptir. Bu nedenle gazetecilik etiği, doğruluk ve tarafsızlık konusunda en yüksek standartları korumamız zorunludur." değerlendirmesini yaptı.

Ömüraliyev, 21. yüzyılda yeniden çok kutuplu hâle gelen dünyada Türk devletleri arasında kurulan güçlü iş birliğinin, Avrasya bölgesinin barışı, huzuru ve kalkınması için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı İcra Direktörü Ahmed İsmailov ise ülkesinde bu yıl Şuşa Global Medya Forumu'nu düzenlediklerini anımsatarak savaş sırasında ulusal medyanın doğru bilgilendirme ve dezenformasyonla mücadele konusunda oynadığı role dikkati çekti.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat İskakov, yerel medyayı destelemek ve bilgiye erişimi artırmak amacıyla ülkesinde kabul edilen enformasyon doktrinini anlattı.

Türkiye İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner de İletişim Başkanlığı olarak Türk dünyasının sesi olmaya ve dezenformasyonla mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ederek "Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihi, dili ve kültür değerleri bir olan halkların dayanışması temelinde oluşturduğu platformunda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz birlikte olduğumuz sürece güçlüyüz." diye konuştu.

Özbekistan Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev, medya ve enformasyon teknolojilerinin toplumlar üzerindeki etkisinden söz ederek Türkiye'deki İletişim Başkanlığıyla iş birliğini örnek gösterdi ve Türk dünyasında dezenformasyonla mücadele için çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Türkmenistan Altın Asır Televizyon ve Radyo Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Orazdurdi Hodjanazarov da ülkesindeki medya kurumlarının uluslararası medya örgütleriyle işbirliğini anlattı.