Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte, 2024 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,18 oldu. Böylece emekli aylıklarına yansıtılacak enflasyon farkı da netleşti.

Açıklanan oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ocak ayı itibarıyla yüzde 12,18 oranında artacak. İkinci yarı yıl enflasyonu olarak hesaplanan bu artış, söz konusu emekli gruplarının maaşlarına doğrudan yansıtılacak.

En düşük emekli maaşı da artıştan etkilenecek. Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı, yüzde 12,18'lik artışla 18 bin 937 liraya yükselecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlemenin yasalaşmasının ardından yeni tutar emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

Kaynak : PERRE