Deprem sonrasında gençlerin spordan uzaklaşmaması ve depremin etkilerini öğrencilerin üzerinden daha çabuk atmayı amacıyla başlatılın futbol okuluna çok sayıda öğrenci kayıt yaptırdı.

Çocuklardan yoğun ilgi gören futbol okulu hazırlıkların tamamlanmasının ardından başladı.

Depremin etkilerini çocukların ve gençlerin üzerinden atmak amacıyla futbol okulunun açıldığını belirten Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe,“Gençlerin gelişimi için yaptığımız faaliyetleri zamanla arttırarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizi yalnız bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA